Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

YILDIZ İSİM HEYECANLANDIRDI

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'e ünlü oyuncu Barış Falay'ın katılacağı iddia edildi.

Barış Falay'ın kadroya katılması durumunda Alya Albora'nın babası rolünde dizide yer alması bekleniyor.

Dizinin yeni sezon çekimleri 15 Ağustos'ta başlayacak.

BARIŞ FALAY KİMDİR?

Barış Falay, 22 Haziran 1972 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğmuş, Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Özellikle canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerin beğenisini kazanmış, Türk televizyon ve sinema dünyasının önemli isimlerinden biridir.

Barış Falay, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar İzmir Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmıştır. Bu dönemde birçok tiyatro oyununda sahne alarak yeteneğini geliştirmiştir. "Hamlet", "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü", "Bay Hiç" gibi oyunlarda performans sergilemiştir.

Televizyon kariyerine 2000'li yılların başında adım atan Falay, kısa sürede farklı projelerde yer alarak dikkat çekmiştir. Ancak asıl çıkışını ve popülerliğini kazandığı projeler şunlardır:

Aliye (2004-2006): Bu dizide canlandırdığı "Mücahit" karakteriyle tanınmaya başlamıştır.

Ezel (2009-2011): En bilinen ve kariyerinde dönüm noktası olan projelerden biridir. Dizideki "Kerpeten Ali Kırgız" karakteriyle büyük beğeni toplamış, bu rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmiş ve birçok ödüle layık görülmüştür. Karakterin karmaşık yapısını ve derinliğini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

Paramparça (2014-2017): Bu popüler dizide "Harun Erguvan" karakterini canlandırmış ve performansıyla yine takdir toplamıştır. İki ünlü isim birbirine girdi! İçeriği Görüntüle

Medcezir (2013-2015): Bu gençlik dizisinde "Selim Serez" karakterine hayat vererek farklı bir yönünü ortaya koymuştur.

Çukur (2017-2021): "Baykal Kent" karakteriyle bu fenomen dizide yer almıştır.

Barış Falay, oyunculuk kariyeri boyunca canlandırdığı her karaktere derinlik katmayı başaran, geniş bir yelpazede performans sergileyebilen, yetenekli ve karizmatik bir oyuncu olarak öne çıkmaktadır.

Hem dramatik hem de komedik rollerdeki başarısı, onu Türk televizyon ve sinemasının aranan yüzlerinden biri yapmıştır.