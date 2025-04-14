KANAL D’nin her bölümü ilgiyle izlenen reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in bu akşam yayınlanacak bölümünden yeni görüntüler paylaşıldı. Tanıtıma, Cihan ve Alya’nın karşılıklı dans ettiği anlar damga vurdu.

CİHAN VE ALYA YAKINLAŞIYOR

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Uzak Şehir’in bu akşamki bölümünde, Cihan ve Alya cephesinde romantizm dolu anlar yaşanacak. Yayınlanan tanıtımda, Cihan Deniz’in sünnet düğününde Cihan’ın Alya’yı dansa kaldırdığı görülüyor. İkilinin karşılıklı dans etmesi romantizm dolu bir bölümün habercisi olarak yorumlanırken ikilinin sahnesi, Yeşilçam’ın efsane ikilisi Kadir İnanır ve Türkan Şoray’ın Dila Hanım filmindeki hafızalara kazınan dans sahnesini akıllara getirdi.