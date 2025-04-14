Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta ağır yıkıma uğrayan Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda yeniden yapılaşmayı tamamladı. Emlak Konut GYO güvencesiyle yürütülen projede 775 bağımsız birim hayata geçirildi.

Yapıların temelleri atılmadan önce bölgeye 3 bin 870 adet zemin iyileştirme kazığı çakıldı. Her bloğun altına ortalama 100 ila 150 kazık yerleştirilirken, bazı alanlarda kazıklar 21 metre derinliğe kadar indi. Sağlamlaştırılan zemin üzerine, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen betonarme yapılar 32 blok halinde yükseldi.

Konutların ve iş yerlerinin inşasında ileri mühendislik yöntemleri kullanılırken, projede yatay mimariye öncelik verildi. Zemin+5 katı geçmeyen yapılar 1 yıl içinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yeni yapılan konutların 678’i daire, 97’si ise iş yeri olarak planlandı.

"Tüm Gayretimiz Milletimiz İçin"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Selma Zencir’in “Çok şükür bir yuvam, bir çatım oldu” sözlerine yer verdi. Bakan Kurum, "Ebrar Sitesi’nin yerine yaptığımız yeni, güvenli, konforlu konutlarımızı tamamladık. Yaşanan acılar unutulmayacak ama yaralarımızı saracağız. Tüm emeğimiz, gayretimiz milletimiz için” açıklamasında bulundu.

"180 Derece Fark Var"

Emlak Planlama Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, bölgede hassas zemin etütleri yapıldığını vurgulayarak, “Zemin iyileştirme çalışmalarının ardından tünel kalıp sistemiyle güvenli yapılar inşa ettik. Önceki yapılar 8-9 katlıydı, yeni projede zemin artı 5 kat sınırı benimsendi. Sosyal alanlar artırıldı, yaşam kalitesi yükseltildi. Eski Ebrar Sitesi ile kıyaslandığında ciddi bir kalite farkı söz konusu” dedi.

"Devlet Sayesinde Yeniden Hayata Tutunduk"

Depremzede Gülseren Aksu, “Deprem öncesi sitemiz oldukça kalabalıktı. 8-9 katlı binalar vardı. Depremde tamamen yıkıldı. 2 yıl içinde yeniden bu noktaya gelmek bizi hem şaşırttı hem de mutlu etti” dedi.

Öğretmen Fatih Güneşli ise süreçle ilgili şunları söyledi: “Eşime bu kadar hızlı tamamlanacağını hiç düşünmediğimi söyledim. Sadece Kahramanmaraş değil, 11 il etkilendiği için sürecin yıllar süreceğini sanıyordum. Ama sadece 1 yılda sağlam, yaşanabilir evler ortaya çıktı.”

Selma Zencir de duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Çok şükür bir yuvam oldu, bir çatım oldu. Ben bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Çevre düzenlemesi, yeşil alanlar çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.”