Listenin ikinci sırasında yer alan Japonya'da bu oran yüzde 8,8 olurken, Norveç'te yüzde 7,5, Macaristan’da ise yüzde 6,8 olarak ölçüldü. Türkiye’nin ardından gelen ülkelerle arasında ciddi bir fark dikkat çekti.

Bazı diğer ülkelerdeki gıda enflasyonu oranları ise şu şekilde:

Polonya: %6,2

Danimarka: %5,7

Kolombiya: %4,6

Birleşik Krallık: %3,3

Avustralya ve Meksika: %3,2

Almanya ve Kanada: %2,8

ABD: %2,0 “Memur ve emeklinin ekonomik durumu beka sorunudur”

Fransa: %0,4

İsviçre: %-0,6

Avrupa'nın önde gelen ekonomileri Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde gıda fiyatları görece daha sabit kalırken, İsviçre’de ise fiyatların düştüğü görüldü.

Türkiye'deki yüksek oran, özellikle dar gelirli kesimler üzerinde ciddi bir baskı yaratırken, alım gücünü doğrudan etkileyen bu artış, kamuoyunda da sıkça tartışma konusu oluyor.