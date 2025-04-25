TCMB’nin açıklamasına göre:

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 25,6 seviyesine yükseldi.

Reel sektör tarafında ise aynı dönem için beklenti 0,6 puanlık artışla yüzde 41,7 seviyesine çıktı.

Hanehalkının enflasyon beklentisi ise değişmeyerek yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Öte yandan, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hanehalkı oranı dikkat çekici bir düşüş gösterdi. Bu oran bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 27,2 seviyesine geriledi. Bu durum, halkın enflasyonla mücadelede iyimserliğinin azaldığı şeklinde yorumlandı.

Ekonomistler, piyasa ve reel sektörün enflasyon beklentilerindeki artışı, mevcut ekonomik belirsizlikler ve maliyet baskılarıyla ilişkilendiriyor. Hanehalkının yüksek seviyedeki beklentisinin ise gıda, enerji ve kira gibi temel harcamalardaki fiyat artışlarından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

TCMB’nin açıkladığı bu veriler, para politikası kararları öncesinde önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, enflasyonla mücadele sürecinin toplumun farklı kesimlerince nasıl algılandığını da ortaya koyuyor.