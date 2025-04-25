KANAL D ekranlarının D Media yapımı sevilen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak. Yayınlanan son fragmanda, Özlem Çınar’ın hayat verdiği Aylin Komiser’in şehit düştüğü görüldü. Cem Adrian’ın “Ben Seni Çok Sevdim” adlı parçasının eşlik ettiği sahneler, seyircileri derinden etkiledi.

VEDA ANLARIYLA REKOR GELDİ

Ozan Çobanoğlu’nun canlandırdığı Hakan Komiser’in, Aylin’e veda ettiği anlar duygusal bir fırtına estirdi. Aylin Komiser için düzenlenen cenaze töreninden kesitlerin de yer aldığı fragman, yayınlandığı andan itibaren en çok izlenen videolar arasında yer aldı. Dizi tutkunları, paylaştıkları yorumlarla üzüntülerini dile getirdi.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında olacak.