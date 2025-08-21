Kırşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 557 sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente getirdikleri uyuşturucu maddeyi satmak isteyenlere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenleyen ekipler, M.A.A.'nın (24) sırt çantasında yaptığı aramada 557 sentetik hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA