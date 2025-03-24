İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında Çiçekdağı ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu temini ve satışı yaptığını belirlenen H.K. ile adreste bulunan D.C. ve M.İ. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sakız kutusu içinde gizlenmiş satışa hazır bir miktar sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 13 tabanca fişeği ve 1 bıçak ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, D.C. ve M.İ. hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.