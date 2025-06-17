Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaptığı açıklamada, EXPO 2027'ye 115 ülkenin katılacağını belirterek, Bolt’un etkinliğin ilk resmi temsilcisi olduğunu duyurdu. Vucic, Bolt’un hâlâ geçilemeyen 100 ve 200 metre dünya rekorlarının sahibi olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kimsenin ondan daha hızlı koşabileceğine inanmıyorum. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, o şimdiye kadar yaşamış en hızlı insan.”

Bolt: “EXPO 2027’yi Tanıtmak İçin Heyecanlıyım”

Usain Bolt, EXPO 2027'nin vizyonunu desteklemekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "EXPO’yu tüm dünyaya tanıtacak olmaktan dolayı heyecanlıyım." dedi.

Belgrad EXPO 2027: “İnsanlık İçin Oyna” Temasıyla 93 Gün Sürecek

Belgrad EXPO 2027, “İnsanlık İçin Oyna: Herkes İçin Spor ve Müzik” temasıyla 93 gün boyunca ziyaretçilere ev sahipliği yapacak. Etkinlikte ülkeler kültürlerini, teknolojilerini ve sürdürülebilir vizyonlarını dünyaya tanıtma fırsatı bulacak.