Şiddetsiz Toplum Derneği, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) devlet, özel ve vakıf üniversitelerinde “Şiddetsiz İletişim Kulüpleri” kurulmasını önerdi.

8 Nisan 2025 tarihinde YÖK’e gönderilen yazıda şu öneriler yer aldı:

- Her fakültede “Şiddetsiz İletişim Kulübü” kurulması.

- Üniversite düzeyinde de, fakültelerdeki Şiddetsiz İletişim Kulüplerinin birer kişi ile temsil edileceği “Üniversite Şiddetsiz İletişim Kulübü ” oluşturulması.

- Birden fazla üniversitenin bulunduğu illerde, her üniversitenin, cinsiyet eşitliği temelinde temsil edileceği “Şiddetsiz İletişim Kulübü veya Kurulu” kurulması.

- Bu konuda, Türkiye düzeyindeki çalışmalar için “Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi” ile iletişim kurulması ve iş birliği yapılması.

- Şiddetsiz İletişim Kulüpleri kurulması aşamasında Şiddetsiz Toplum Derneği ile de iş birliği yapılması, uygun görüldüğü takdirde, bundan sonraki süreçte de Derneğimizin görüş ve önerilerinden yararlanılması, gönüllülüğe dayalı katkımızın istenmesi.”

Yazıda, Türkiye’yi evi, üstünde yaşayanları ailesi ve içinde şiddet barındırmayan farklılıkları doğal zenginlik sayan Derneğin önerilerinin diğer ülkelere de örnek olacağı belirtildi.