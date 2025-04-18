Şehitler Haftası'nda vefa ve birlik mesajı Şehitler Haftası'nda vefa ve birlik mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi