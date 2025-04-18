TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yaptığı açıklamada, "Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlarımızdan, Antalya Milletvekilimiz, değerli kardeşim Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'na Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekânı cennet, makamı âlî olsun. — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) April 17, 2025