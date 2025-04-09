GONCAGÜL KONAŞ

2025 yılı için özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yapılan öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirmeleri, eğitim camiasında tartışmaları beraberinde getirdi. Genç Eğitim Sendikası, açıklanan sonuçlara ilişkin sert eleştirilerde bulunarak, bazı illerde atamaların liyakatten uzak şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti. Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Arslan, sürecin kimi yerlerde adeta “sendikal rant mekanizması”na dönüştüğünü belirterek, kamu vicdanının zedelendiğini ifade etti.

“ATAMA SÜRECİ SENDİKAL RANT MEKANİZMASINA DÖNÜŞTÜ”

Arslan, “Bazı illerde sürecin liyakat ve objektiflikten uzak şekilde yürütüldüğüne dair tarafımıza yoğun bildirimler ulaşmaktadır” dedi. Üyelerden gelen şikâyetlere ve sahadaki gözlemlere dikkat çeken Arslan, “Atama sürecinin kimi yerlerde bir sendikanın etkisi altında, adeta bir sendikal rant mekanizmasına dönüştüğünü göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Özellikle akademik başarısı yüksek okullardaki atamalara dikkat çeken Arslan, “Öğrencilerin sınavla yerleştiği bu özel nitelikli kurumlara yapılan atamalarda, ‘kafama göre öğretmen ve yönetici atarım’ anlayışının hâkim olduğu açıkça görülmektedir.” diyerek sürece duydukları tepkiyi dile getirdi.

“BU DURUM KAMU VİCDANINI ZEDELEDİ”

Arslan, bazı illerden gelen bilgilerin, listelerin önceden merkezden hazırlandığını ve mevcut yöneticilerle öğretmenlerin görüşlerinin dahi alınmadığını ortaya koyduğunu söyledi. “Bu durum kamu vicdanını zedelediği gibi, meslektaşlarımız arasında da ciddi bir güvensizlik ortamı doğurmuştur” diye konuştu.

Süreci başından beri dikkatle takip ettiklerini belirten Arslan, “Personel Genel Müdürümüzle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, kendileri sürece objektif yaklaştıklarını ve varsa bir hata ya da mağduriyetin inceleneceğini ifade etmişlerdir” dedi. Ancak bu açıklamaların sahadaki uygulamalarla çelişip çelişmediğini dikkatle gözlemlediklerini de sözlerine ekledi.

“HER TÜRLÜ HUKUKİ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Genç Eğitim Sendikası'nın süreci yakından takip etmeye devam edeceğini belirten Arslan, “Eğer üyelerimizin mağduriyetleri giderilmezse, hiçbir ücret talep etmeden tüm hukuki yolları kullanacağımızı kamuoyuna açıkça ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Kimse endişe etmesin; bir tek üyemizin dahi haksızlığa uğraması bizim için çok büyük bir meseledir. Hak varsa, o hakkı mutlaka sahibine teslim edeceğiz.” diyen Arslan, sadece üyelerinin değil, haksızlığa uğrayan tüm eğitim çalışanlarının yanında olduklarını belirtti. “Her türlü hukuki ve mesleki desteği vermeye hazır olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” diyerek açıklamasını tamamladı.