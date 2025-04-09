EBRU APALAK

Altın fiyatlarındaki dalgalanma hem yatırımcıların hem de kuyumcuların odağında. Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, küresel jeopolitik gelişmelerin ve ekonomik belirsizliklerin altın fiyatlarını yukarı yönlü etkilediğini dile getirdi. Sönmez, ABD’deki faiz politikalarının emtia piyasalarını doğrudan etkilediğini belirtirken, Türkiye’deki enflasyonun da doğru orantılı olarak altın fiyatlarına yansıdığını ifade etti.

Altındaki artış trendinin, jeopolitik gelişmeler ve küresel ekonomik koşullardan kaynaklandığını kaydeden Sönmez, “Bu karmaşa sürdükçe altındaki yükseliş trendi de devam eder.” dedi.

“ENFLASYONUN ARTMASI FAİZLERİN DÜŞMESİNİ ENGELLER”

Uzmanların Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın vergi kararlarının ABD’deki enflasyonu tetikleyeceğini söylediklerini aktardı. Sönmez, uzmanların bu öngörüsünü “Enflasyonu tetiklemesi faizi düşürmez. Belki bir miktar daha artırabilirler. Faiz artarsa emtiaya olan talep de artar.” diyerek yorumladı.

BAŞKENTTE TASARRUF ALTINLARINA TALEP DEVAM EDİYOR

Ankaralı kuyumcuların altın fiyatlarındaki dalgalanmadan Türkiye ekonomisiyle doğru orantılı bir şekilde etkilendiklerini söyledi. Tasarruf altınlarına talepte “çok cüzi” bir azalma olmasına karşın talebin devam ettiğini belirtti. “Mevsimsel dalgalanmalar da söz konusu. Bu durumu yalnızca altın fiyatlarına bağlamak doğru olmaz.” dedi.

Türkiye’deki enflasyonun altın fiyatlarına etkisine ilişkin ise şu ifadeleri kullandı: “Enflasyonun doları etkileyebileceğini düşünüyorum. Altının dolar üzerinden alınıp satılması nedeniyle, bu durumun fiyat artışına katkı sağlayacağı kanaatindeyim.”