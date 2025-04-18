Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri eski Bakanımız ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri eski Bakanımız ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun. ‘Yapay zekayla zirai donun etkisi azaltılabilir’ April 17, 2025