Şereflikoçhisar Belediyesi, şeffaf belediyecilik anlayışıyla belediyenin kurulara olan borç ve borç kapama listesini vatandaşlarla paylaştı.

"Borcu bahane etmiyoruz"

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Geçen yıl bugün Halkımıza hesap vermiştik. Makamın asıl sahibi Şereflikoçhisar Halkına geçen bir yılın hesabını Şeffaf ve Hesap verebilir Belediyecilik anlayışımız gereğince branda ile Belediyemizin önüne asıyoruz. Hiçbir borcu bahane etmeden dolu dolu bir hizmet yılı yaşadık." diye konuştu.