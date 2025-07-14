Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla turizm sektöründeki yeni düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi. “Patron bakan, işçiye dinlenme hakkını bile çok görüyor” dedi.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, turizm işçileri artık 6 gün değil, 10 gün aralıksız çalışmadan hafta tatiline çıkamayacak. Tartışma yaratan bu karara en sert tepki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdağ, düzenlemeyi “kölelik yasası” olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Turizm Bakanı’nın aynı zamanda turizm patronu olduğu bir ülkede işçinin kaderi kölelik olmuştur! Patron Bakan, işçiye dinlenme hakkını bile çok görmektedir.”

Yeni uygulamada, 7. günden itibaren çalıştırılan işçilere fazla mesai ücreti ödenmeyeceği de belirtiliyor. Bu durum hem İş Kanunu'na hem de uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olarak değerlendiriliyor.

“Bu Keyfilik Yarın Diğer Sektörlere de Yayılacak”

Özdağ paylaşımında, bu düzenlemenin yalnızca turizm sektörüyle sınırlı kalmayacağına dikkat çekerek, “Amaç; denetimsiz, kuralsız ve ucuz iş gücü düzeniyle Türk işçisini modern köle haline getirmektir” dedi.

Zafer Partisi'nin bu uygulamaya karşı mücadele edeceğini vurgulayan Özdağ, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Türk milletinin emeğini ve onurunu bu köle düzenine teslim etmeyeceğiz!”