GONCAGÜL KONAŞ

Ankara’nın en işlek noktalarından biri olan Ulus’ta İstanbul Caddesi’nde uzun yıllardır varlığını sürdüren beş büyük çınar ağacının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kesilmesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Yaz aylarında yurttaşların serinlemek için gölgesine sığındığı ağaçların hangi gerekçeyle kesildiği açıklanmazken, bölge esnafı ve vatandaşlar doğaya verilen zararın kabul edilemez olduğunu vurguladı. “Var olanı da yok ediyorlar.” diyen yurttaşlar, kentteki yeşil alan eksikliğine dikkat çekerek bu tarz müdahalelerin doğa ve insan sağlığı açısından geri dönülemez sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“AĞAÇLARIN KESİLMESİNE KARŞIYIM”

Bir vatandaş bu ağaçların kesilmesine tepki göstererek, “Bu ağaçlar tarihi sayılır. Ayrıca yeşilliğin yok edilmesi iyi bir şey değil. Bak yağmurumuz yok, suyumuz yok. Yeşillik kadar güzel bir şey var mı? Yeşilliği görürken insanın ruhu açılıyor yani. Onun için ben karşıyım, kesilmesine de karşıyım, yakılmasına da karşıyım.” ifadelerini kullandı.

“ZATEN ÇOK AZ YEŞİL ALANIMIZ VAR”

Yine oradan geçen başka bir vatandaş ise, “Yüzyıllık ağaçlardı. Yıllarca nesillerin gördüğü ağaçları durduk yere hiçbir şekilde izin almadan kesmeleri mantıklı değil.” diyerek ekledi,“ Çünkü zaten Ankara'da her taraf şehirleşmiş durumda. Bir tane gölgesinde duracağımız ağacımız kalmayacak.” dedi.

“Özellikle bir de şu anki orman yangınlarıda varken böyle kesimler sizce doğru mu?” sorusunu yönelten vatandaş, “Zaten orman yangınlarından çok kişinin haberi yok. Hatay depreminde olduğu gibi. İnsanlar Hatay depreminde de durumun ciddiyetine çok sonradan varmıştı. Yine aynı şekilde. Buradaki kaç yıllık ağaçları kesiyorlar. Kim bilir ne için kestiler, burayı da mı şehirleştirecekler? doğaya zarar veriyorlar. Zaten çok az yeşil alanımız var. Onu da yok etmeleri üzücü bir durum. Azıcık bir ağacın gölgesine hasretken o ağaçların da beş tanesi şu anda yok olmuş. Gerçekten çok kötü.” şeklinde sitemde bulundu.

“NEDEN KİMSE SESİNİ ÇIKARTMIYOR?”

Soner Buran, ağaçların 4-5 gün önce kesildiğini belirterek, “En ufak bir şey olduğu zaman çanak çömlek çalarlar. Ama şimdi o kadar ağaç kesildi. Neden kimse sesini çıkartmıyor. Yaşları büyük ağaçlardı niye kesildi belli değil. Hem gölgelik hem de iyiydi. Ağaçların bize bir zararı yoktu. Ama kesmişler.” diye konuştu.

“ANKARA’DA YAPILAN BİR ŞEY YOKKEN VAR OLANI DA YOK EDİYORLAR”

Şahabettin Zengin, doğaya verilen zararın Ankara’yı da büyük ölçüde etkilediğine dikkat çekti. Zengin, “Bunların yaptığı yeşilliği mahvetmekten başka bir şey değil. Ağaçlar neden kesilsin? Ben kesilmesine karşıyım. Güzeldi orada duruyordu. Şu an bu alan bomboş duruyor. Ankara’da yapılan bir şey yokken var olanı da yok ediyorlar. Ağaçların kime ne zararı olabilir? Yaptıkları tek şey yıkıp yok etmek onun haricinde de yaptıkları bir şey yok zaten.” diyerek sözlerini tamamladı.