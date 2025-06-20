MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olayın detaylarına yer verildi. Kalça kemiği ve sağ bacağında kırık tespit edilen vatandaş, uzman kurtarma timi tarafından yapılan hızlı müdahaleyle güvenli şekilde sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahraman Tim Zorlu Koşullarda Görev Yaptı

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uludağ Milli Parkı'nda mahsur kalan ve kalça kemiği ile sağ bacağında kırık tespit edilen vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 201’inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığımızın kurtarma timi tarafından helikopterle tahliye edildi. Kahraman personelimizin hızlı müdahalesi sayesinde yaralımız güvenle hastaneye ulaştırıldı.”

MSB ayrıca, görevde bulunan tüm personele teşekkür ederek yaralı vatandaşa acil şifalar diledi.

Zamanla Yarışıldı, Hayat Kurtarıldı

Zorlu doğa koşullarına rağmen gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, Hava Kuvvetleri'nin personel kurtarma kabiliyetini ve operasyonel gücünü bir kez daha ortaya koydu. Operasyonda kullanılan helikopter ve ekipman sayesinde bölgeye hızlıca ulaşılarak tahliye başarıyla gerçekleştirildi.