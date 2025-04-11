İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

Karakoç'tan Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret Karakoç'tan Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret

-"AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"

Muhabir: Haber Merkezi