İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
-"AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
- "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"
Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı. pic.twitter.com/3lRloybPtY— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 10, 2025
Muhabir: Haber Merkezi