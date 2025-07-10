Turkcell’in Van’ın İpekyolu ilçesinde inşa ettiği güneş enerjisi santrali (GES), 8,7 megavat kurulu güçle faaliyete geçti. Santral, yılda ortalama 8.740 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesiyle dikkat çekiyor. Proje, Turkcell’in sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.

2030’a Kadar Sera Gazı Emisyonlarını %50’nin Üzerinde Azaltmayı Hedefliyor

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “İklim değişikliğiyle mücadele stratejik önceliğimiz. 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50'nin üzerinde azaltmayı, 2050’de ise net sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Yeni santral, bu hedefin gerçekleşmesi yolunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor.

“Daha Fazla Bit, Daha Az Watt” İlkesiyle Enerji Verimliliği

“Daha fazla bit, daha az watt” mottosuyla dijitalleşme yoluyla enerji tüketimini minimize etmeye çalışan Turkcell, bu doğrultuda yenilenebilir enerjiye geçiş sürecini hızlandırıyor. Van’daki santral, şirketin enerji master planının hayata geçen önemli fazlarından biri oldu.

240 Milyon Dolarlık GES Yatırımı Planlanıyor

Turkcell, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 240 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı yapmayı planlıyor. Uşak’ta daha önce faaliyete geçen iki santralin ardından, dört yeni lokasyonda daha GES projeleri devreye alınacak. Bu yatırımların tamamlanmasıyla şirketin toplam kurulu gücü önemli ölçüde artış yaşayacak.

Temiz Gelecek İçin Sorumluluk Alıyoruz

Genel Müdür Dr. Ali Taha Koç, “Amacımız sadece bugünü değil, geleceği de düşünmek. Karbon ayak izimizi azaltarak çocuklarımıza daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Şirket, çevresel sorumluluk bilinciyle yenilenebilir enerji yatırımlarına kararlılıkla devam edecek.