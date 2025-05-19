Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre, G3 statüsünde ve Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'na puan veren organizasyonda ay-yıldızlı sporcular 1 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Türkiye Takım Halinde İkinci Oldu

Avrupa Tekvando Birliği tarafından organize edilen bu prestijli turnuvada Türk sporcuların elde ettiği dereceler sayesinde Türkiye genel klasmanda takım halinde ikinci sırayı aldı. Bu başarı, hem sporcuların bireysel performansları hem de ülke olarak tekvando branşındaki istikrarlı yükselişi gözler önüne serdi.

Hedef Avrupa Şampiyonası

G3 statüsüyle yüksek puan getiren turnuvada kazanılan başarılar, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası yolunda önemli bir avantaj sağladı. Turnuvaya katılan genç sporcular, elde ettikleri madalyalarla şampiyona öncesi hem motivasyon hem de puan topladı.