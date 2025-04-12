Kapadokya’da 1990’lı yılların başında bölgeye gelen yabancı turistlere gönüllü olarak tarihi alanları gezdiren Özay Onur, o yıllarda aldığı bahşişlerle ailesinin bütçesine katkı sağladı.

Rehberliği hayatının vazgeçilmez bir parçası haline getiren Onur, eğitim yolculuğunu da bu meslek üzerine şekillendirdi. Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümünden mezun olduktan sonra, 2006 yılında profesyonel olarak rehberlik yapmaya başlayan Onur, 2021 yılında Nevşehir Turist Rehberleri Odası (NERO) Başkanlığına seçildi. Bu yıl ise Turist Rehberleri Odaları Birliği yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

İngilizceyi dut ikram ederken öğrendi

AA muhabirine konuşan NERO Başkanı Özay Onur, çocuk yaşta gönüllü olarak başladığı rehberlik serüveninin zamanla tüm hayatına yön verdiğini belirtti.

1990’lı yıllarda rehber sayısının az, konaklama ve turizm tesislerinin ise sınırlı olduğunu dile getiren Onur, o döneme dair şu anısını aktardı:

“Ürgüp Meydanı’nda dolaşan turistlerle konuşur, onlara bölgeyi gezdirmeyi teklif ederdim. Onlar da bir çocuğun rehberliğini memnuniyetle kabul ederdi. Mahallemizdeki dut ağacından topladığım dutları ikram ederken turistlerle kurduğum diyaloglar sayesinde İngilizceyi öğrendim. Arkadaşlarım harçlıklarını farklı şeylere harcarken ben mum alır, Temenni Tepesi’ndeki tünellerde turistleri gezdirirdim. Anneme verdiğim bahşişleri biriktirir, sonra eğitimim için bana geri verirdi. Bu beni çok etkiledi. O günlerde kendime, ‘Hem iyi bir rehber hem de iyi bir insan olacağım’ diye söz verdim.”

NERO Akademi ile genç rehberlere destek

Turist rehberliğinin, Anadolu’nun zengin kültürel mirasını dünyaya tanıtma misyonu taşıyan önemli bir meslek olduğunu vurgulayan Onur, NERO Başkanı olduktan sonra genç rehberlerin deneyim kazanması amacıyla “NERO Akademi” projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Akademi kapsamında her ay düzenli olarak eğitim seminerleri düzenlediklerini ve yılda iki kez uygulamalı eğitim turları yaptıklarını aktaran Onur, şöyle devam etti:

“Rehberlikte bilgiyi aktarma becerisi çok önemlidir. Bölgenin ruhunu yansıtabildiğinizde iyi bir rehber oluyorsunuz. Bu kapsamda, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ve Kapadokya Üniversitesi ile iş birliği protokolleri imzaladık. Akademik destekle rehberlerin gelişimine katkı sunuyoruz.”

Mesleğini ilk günkü heyecan ve tutkuyla sürdürdüğünü ifade eden Onur, ömrü boyunca Türkiye’nin kültürel ve doğal zenginliklerini dünya ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.