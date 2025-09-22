Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerileyerek 83,9 seviyesine düştü.

Alt endeksler incelendiğinde; mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi yüzde 3,2 azalarak 67,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 0,2 artışla 84 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 0,5 düşüşle 78 değerini aldı. Dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 0,9 artarak 105,7 oldu.