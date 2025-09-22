Etkinlikte, çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve Hacivat –Karagöz gösterisi yer alırken, çocuk şarkıları da ilgi gördü. Bakkaliye Sergisi ile geçmişin mahalle kültürünün yeniden canlandığı etkinlikte, hafızalara kazınan atıştırmalıklar patlayan şeker, leblebi tozu gibi ürünlerle ziyaretçiler nostaljik bir yolculuk yaşadı. Festivalde çocuklar için 90’ların mahalle ve sokak kültürü olan seyyar salıncakta yer aldı.

‘90’LARA KIZIMLA BİRLİKTE YOLCULUK YAPMA FIRSATI BULDUM’

Etkinliğe kızıyla katılan Yusuf Aytemur, 90’ları adeta yeniden yaşadığını dile getirerek, “Her yaş için eğlenceli bir etkinlik olmuş. Çok eğlendim, kızım benden çok eğlendi. Bizim çocukluğumuzdan bildiğimiz patlayan şeker, leblebi tozu ikram ettiler. Kızım da tatma imkânı buldu. Seyyar salıncağa bindi. İki kuşağı birleştirip eğlendiren bu etkinlik için Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.