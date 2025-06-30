Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı mayıs ayına ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Verilere göre işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesine indi. Böylece işsiz sayısı 69 bin kişi azalarak 2 milyon 972 bin olarak belirlendi.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda ise yüzde 11,9 olarak hesaplandı.

İstihdam Artışı Sürüyor

İstihdam edilenlerin sayısı mayıs ayında 100 bin kişi artarak 32 milyon 519 bine ulaştı. Buna paralel olarak istihdam oranı da yüzde 49 oldu. Erkeklerde istihdam oranı yüzde 66,3 iken, kadınlarda bu oran yüzde 32,2’de kaldı.

Aynı dönemde iş gücü 31 bin kişi artarak 35 milyon 491 bin kişiye yükselirken, iş gücüne katılma oranı yüzde 53,5 ile sabit kaldı. Erkeklerde katılım oranı yüzde 70,9, kadınlarda ise yüzde 36,5 olarak gerçekleşti.

Gençlerde İşsizlik Yüzde 15,4 Seviyesinde

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 15,4 seviyesine geriledi. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11 olarak tahmin edilirken, genç kadınlardaki oran yüzde 23,5’e çıktı.

Haftalık Çalışma Süresi Arttı

Mayıs ayında çalışanların haftalık fiili çalışma süresi bir önceki aya göre 0,6 saat artarak 42,7 saat olarak ölçüldü.

Atıl İş Gücü Oranı Geriledi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayıs ayında 1,1 puan azalışla yüzde 31 seviyesine indi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin toplam oranı yüzde 20,7 olurken, işsiz ve potansiyel iş gücünün toplam oranı ise yüzde 20,2 olarak belirlendi.