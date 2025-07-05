ABD Başkanı Donald Trump, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle Beyaz Saray’da düzenlenen törende, Kongre tarafından onaylanan vergi ve harcama tasarısıyla ilgili konuştu. Trump, yasanın ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi ve en kapsamlı harcama kesintilerini içerdiğini belirterek, “Bu tasarıyı imzaladığımda, şimdiye kadarki en büyük başarımızı resmiyete dökmüş olacağız” dedi.

Demokratların tasarıya destek vermemesini eleştiren Trump, “Bunu bekliyorduk, çünkü ya ülkeye ya bana ya da her ikisine karşı duydukları nefret çok büyük. Hiç destek vermediler ve bu utanç verici” ifadelerini kullandı. Demokratların eleştirilerini ise “Tamamen aldatmaca” olarak nitelendirdi.

“Ekonomiyi Ateşleyecek”

Trump, yasayla birlikte sınır güvenliğine yönelik şimdiye kadarki en büyük yatırımların da yapılacağını vurguladı. Tasarının Amerika’nın fabrikalarında, tarlalarında, madenlerinde, atölyelerinde çalışan insanların güçlenmesini sağlayacağını dile getiren Trump, “Bu yasa muazzam bir ekonomik büyümeyi ateşleyecek” dedi. Ayrıca Temsilciler Meclisi ve Senato’da destek veren üyelere teşekkür etti.

“Her Şey Zirvede”

Trump, konuşmasında ABD’nin ekonomik göstergelerine de vurgu yaparak, “Borsa tarihinin en yüksek noktasında, istihdam tarihinin en yüksek seviyesinde. Ülkeye trilyonlarca dolarlık yatırım çekildi. Her şey zirvede ve bu şekilde ilerlemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasının ardından “Büyük Güzel Yasa Tasarısı” olarak adlandırdığı düzenlemeyi imzalayarak yasalaştırdı.