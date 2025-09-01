Manisa Şehzadeler’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.30 sıralarında Turgutlu-Manisa yolu otoban bağlantı yolunda meydana geldi. 47 AAS 322 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Bağaç (62) ile 35 TTA 43 plakalı otomobilin sürücüsü Özkan Çetin (26) çarpıştı. Kazada iki araç bariyerlere çarptı, otomobilde bulunan Gizem Çetin (25), Onur Gökelioğlu (28) ve Mahsun Kılıç (27) yaralandı.

Olay yerinde devriye görevinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.