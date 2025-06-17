ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak İran üzerinde mutlak kontrole sahip olduklarını aktardı.

İan'ın gelişmiş ekipmanları olduğunu fakat bu ekipmanların ABD yapımı silahlarla kıyaslanamayacağını paylaştı.

İran semalarında mutlak güce sahip olduklarını iddia etti

Donald Trump yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Artık İran'ın semalarında tam ve mutlak kontrole sahibiz. İran'ın iyi gökyüzü izleyicileri ve diğer savunma ekipmanları var ve bunlardan bol miktarda var. Ama bunlar Amerikan yapımı, tasarlanmış ve üretilmiş "şeylerle" kıyaslanamaz. Bunu, eski ABD'den daha iyi yapan kimse yok."