ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, İran’a yönelik son gelişmelerle ilgili konuştu. Trump, Demokrat Senatör Chris Coons’a gönderme yaparak, “Biri şu Chris Coons’a, İran’a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, eski Başkan Barack Obama dönemine atıfta bulunarak, Obama’nın İran’a milyarlarca dolar aktardığını, kendisinin ise böyle bir adım atmayacağını vurguladı.

Trump, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine yapılan saldırılardan bu yana Tahran yönetimiyle görüşmediğini belirtti. Ortak Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) ise artık geçerliliğini yitirdiğinin altını çizdi.

İsrail-İran Gerilimi: Nükleer Tesislere Saldırılar ve Ateşkes

13 Haziran’da İsrail, İran’daki nükleer tesisler ve üst düzey askeri yetkilileri hedef alan geniş kapsamlı saldırılar düzenledi. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 606 sivilin öldüğünü, 5 bin 332 kişinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail ise İran’ın misillemelerinde 28 vatandaşının öldüğünü, bin 272 kişinin yaralandığını duyurdu.

ABD, 22 Haziran’da İran’ın Natanz, Fordo ve İsfahan’daki nükleer tesislerini vurdu. Buna karşılık İran, 23 Haziran’da Katar’daki ABD’nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırı gerçekleştirdi.

Ateşkes Sağlandı Ama Tansiyon Düşmedi

Gerilimin artmasının ardından, 24 Haziran’da ABD Başkanı Donald Trump; İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurdu. Ancak bölgede tansiyonun tamamen düşmediği, diplomatik temasların devam edeceği öngörülüyor.