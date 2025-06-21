Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği diplomatik arabuluculuk rolü nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’ı 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdiğini açıkladı.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Trump’ın Hindistan ve Pakistan arasındaki artan gerilimde yürüttüğü diplomatik temasların nükleer çatışma riskini engellediği öne sürüldü. Açıklamada, “Trump, İslamabad ve Yeni Delhi ile gerçekleştirdiği yoğun diplomatik görüşmelerle kısa sürede ateşkes sağlanmasına katkı sağlamış, milyonlarca insanı etkileyebilecek bir savaşın önüne geçmiştir” ifadeleri yer aldı.

"Barışçıl Diyalog Sürecine Katkı" Vurgusu

Pakistan yönetimi, Trump’ın aday gösterilmesinde barışçıl çözüme yönelik tutumunun etkili olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı'nın Keşmir sorunu başta olmak üzere Güney Asya’daki istikrarsızlık alanlarında yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirtti. Açıklamada, Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesi gerektiği hatırlatıldı.

Trump’tan Küresel Krizlerde Etkin Rol Bekleniyor

Açıklamada ayrıca, Trump’ın Hindistan-Pakistan krizindeki tavrının etkili diplomasi ve barış inşası çabalarının bir örneği olduğu savunulurken, ABD Başkanı’nın Orta Doğu’daki gelişmeler, özellikle Gazze’deki insani kriz ve İran-İsrail gerilimi gibi konularda da yapıcı bir rol üstlenmesinin beklendiği belirtildi.