Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatı kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede, Trabzon Limanı’nda gerçekleştirilen kontroller sırasında dikkat çeken bir kaçakçılık girişiminin engellendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Dubai’den Gürcistan’a gönderilmek üzere limana gelen kargolar üzerinde yapılan incelemelerde çok sayıda yaban hayvanı trofesi tespit edildi.

İhbar üzerine harekete geçildi

Kaçakçılık girişimi, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerinin ihbarı üzerine ortaya çıkarıldı. İhbarın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Yapılan detaylı incelemelerde; aslan, Nil timsahı, dağ zebrası ve su aygırı gibi türlere ait toplam 19 yaban hayvanı trofesi ele geçirildi.

Kaçakçılığa geçit yok

Yetkililer, yaban hayatı kaçakçılığına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, ele geçirilen trofelere el konulduğunu bildirdi. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.