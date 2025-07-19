Satışa Sunulan Arsalar Hangi Amaçlarla Kullanılabilecek?

Arsalar;

Konut ,

Ticaret ,

Turizm ,

Tarım ,

Sağlık ,

Eğitim ,

Sanayi ,

Akaryakıt istasyonu ,

Lojistik ,

Kentsel çalışma alanı ,

Sosyal ve kültürel tesis alanı

gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilecek nitelikte.

Ödeme Koşulları

TOKİ, arsalar için esnek ödeme seçenekleri de sunuyor:

%25 peşinat ile 48 ay vade ,

%40 peşinat ile 36 ay vade ,

Peşin ödemelerde %15 indirim avantajı sağlanacak.

Açık Artırma Ne Zaman ve Nerede?

Açık artırmalar:

4 Ağustos 2025, saat 10.30

Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

Ayrıca internet üzerinden de katılım sağlanabilecek: www.emlakmuzayede.com.tr

Satış Yapılacak İller

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Ayrıntılı bilgiye:

www.toki.gov.tr

www.emlakmuzayede.com.tr

Telefon: 0212 608 15 00 üzerinden ulaşabilirsiniz.