ABD’nin, İran’daki üç nükleer tesise stratejik bombardıman uçaklarıyla düzenlediği saldırı, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) sert bir açıklama geldi. TKP tarafından yapılan açıklamada, nükleer silahları ilk ve şu ana kadar tek kullanan ülke olan ABD’nin bu saldırısının, emperyalist ve ahlaksız bir tutum olduğu ifade edildi. ABD’nin, kendisi de nükleer silah sahibi olan İsrail’in çağrısıyla hareket ettiğine dikkat çekilen açıklamada, İran’ın nükleer teknolojiyi enerji amacıyla geliştirdiğini savunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Emperyalist devletin bu pervasız ve ahlaksız tutumu, Türkiye’deki ABD ve onun denetimindeki NATO varlığını sorgulamak ve sonlandırmak için yeterince uyarıcı olmalıdır” denildi.

TKP, daha önce ilan ettiği doğrultuda, önümüzdeki dönem faaliyetlerini bu hedefe odaklayarak planlayacağını vurgularken, bu haftasonu gerçekleştirilen Parti Temsilciler Toplantısı’nın ardından kamuoyuyla ayrıntılı bir açıklama paylaşılacağını bildirdi.

Partinin çağrısı net: Türkiye’deki ABD üsleri kapatılmalı, Türkiye NATO’dan çıkmalı, NATO da Türkiye’den.