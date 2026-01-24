Ticaret Bakanlığı, Türkiye’nin e-ticaret kapasitesini artırmak ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amacıyla yeni bir eğitim programını hayata geçiriyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, paydaşlarla birlikte yürütülecek Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında esnaf ve KOBİ’lere yönelik kapsamlı e-ticaret eğitimleri düzenleneceği belirtildi.

Projeye dahil edilecek illerin, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksi doğrultusunda belirlendiği aktarıldı. Bu değerlendirmede; illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin dijital ticarete entegrasyon seviyesi ve e-ticaret faaliyetlerinin yerel ekonomiye katkısı gibi kriterlerin bütüncül biçimde ele alındığı ifade edildi. Yapılan analizler sonucunda gelişime ihtiyaç duyduğu belirlenen 30 ilin proje kapsamına alındığı bildirildi.

Projenin; 12’nci Kalkınma Planı (2024-2028) ve Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programları’nda yer alan, e-ticarette güvenin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve elektronik ticaretin ülke genelinde dengeli biçimde büyütülmesine yönelik hedeflerle uyumlu olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda, 30 ildeki katılımcılar için 10 veya 12 merkez ilde, çevre illerden gelecek katılımcıların da yer alacağı eğitim programları düzenleneceği kaydedildi.

2026’da Kapsamlı Eğitim Programı

2026 yılı içinde gerçekleştirilecek eğitimlerin, e-ticarete adım atmak isteyen girişimciler ve işletmeler için yol gösterici nitelik taşımasının amaçlandığı belirtildi. Eğitimlerde; sektörün önde gelen temsilcilerinin saha deneyimlerine dayalı uygulama örnekleri ile bakanlık uzmanlarının mevzuat, kamu destekleri ve düzenleyici çerçeveye ilişkin bilgilendirmelerinin bir araya getirileceği ifade edildi.

Bu sayede, e-ticarete başlamayı planlayan esnaf ve KOBİ’lerin hangi aşamalardan geçmesi gerektiği, hangi altyapı ve araçlardan yararlanabilecekleri, karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda doğrudan ve pratik bilgiye ulaşmalarının sağlanacağı aktarıldı. Eğitimlerin, teorik bilginin ötesine geçerek doğru iş modeli kurulmasına, sürdürülebilir büyümeye ve güvenli dijital ticaret anlayışının yerleşmesine katkı sunması hedefleniyor.

Açıklamada ayrıca, proje ile kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve kalıcı biçimde büyümelerinin destekleneceği belirtildi. Yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanarak ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılmasının da öncelikler arasında olduğu kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın vurguladığı gibi, Türkiye’nin her bölgesindeki satıcıların dijital ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil edilmesinin bakanlığın temel hedefleri arasında yer aldığı ifade edildi.