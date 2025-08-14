UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Viking ile 1-1 berabere kalan Başakşehir, Play-Off Turu’na yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu, tur atlayan Başakşehir’i tebrik etti.
TFF sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
" UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kalan ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’na yükselen temsilcimiz Başakşehir’i tebrik ederiz."
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Norveç ekibi Viking ile 1-1 berabere kalan ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu’na yükselen temsilcimiz Başakşehir’i tebrik ederiz. pic.twitter.com/KhBnXLozdb— TFF (@TFF_Org) August 13, 2025
Muhabir: Haber Merkezi