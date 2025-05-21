İşte TFF tarafından yapılan açıklama ve sevk edilen kulüplerin detayları:
1. REEDER SAMSUNSPOR Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Süper Lig maçında "çirkin ve kötü tezahürat".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi gereği.
2. NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü futbolcusu MURAT PALULİ
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Olay: 18 Mayıs 2025'teki REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR maçında "kural dışı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli sevk.
3. SİPAY BODRUM FK Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025’teki SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR maçında "çirkin ve kötü tezahürat".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi gereği.
4. TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025'teki SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR maçında "çirkin ve kötü tezahürat".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi.
5. GALATASARAY A.Ş. Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025’teki GALATASARAY A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR maçındaki "saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ve "talimatlara aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 46., 52., ve 53. maddeleri.
6. İKAS EYÜPSPOR Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025’teki FENERBAHÇE A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR maçında "talimatlara aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri.
7. CORENDON ALANYASPOR Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025'teki CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi.
8. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü
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Olay: 18 Mayıs 2025’teki CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi.
9. KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu SERHAT SÜTLÜ
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Olay: 18 Mayıs 2025'teki KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR maçındaki "hakaret".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli sevk.
10. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu ÇAĞDAŞ ATAN
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Olay: 18 Mayıs 2025’teki KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR maçındaki "hakaret".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli sevk.
11. GEOSİS BOLUSPOR Kulübü
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Olay: 19 Mayıs 2025'teki GEOSİS BOLUSPOR-TEKSÜT BANDIRMA SPOR maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri.
12. TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü idarecisi OKTAY KARADAĞ
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Olay: Aynı maçta "talimatlara aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi.
13. GMG KASTAMONUSPOR Kulübü
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Olay: 16 Mayıs 2025'teki GMG KASTAMONUSPOR-ALTINORDU 2. Lig Play-Off maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri.
14. ALTINORDU Kulübü
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Olay: Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.
15. MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Kulübü
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Olay: 16 Mayıs 2025’teki MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR-ARTI DEĞER VAN SPOR maçındaki "sportmenliğe aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.
16. ARTI DEĞER VAN SPOR Kulübü
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Olay: Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket" ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi.
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. ve 40. maddeleri.
17. SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübü
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Olay: 19 Mayıs 2025’teki SEBAT GENÇLİK SPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri.
18. AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü
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Olay: Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.
19. KARŞIYAKA Kulübü
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Olay: 19 Mayıs 2025'teki KARŞIYAKA-MUŞ SPOR KULÜBÜ maçındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi" nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket.
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi.
20. MUŞ SPOR KULÜBÜ
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Olay: Aynı maçta "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. ve 49. maddeleri.
21. BALIKESİRSPOR Kulübü
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Olay: 19 Mayıs 2025'teki BALIKESİRSPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "talimatlara aykırı hareket" ve "sportmenliğe aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36., 46., 52., ve 53. maddeleri.
22. ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü
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Olay: Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket".
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Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.