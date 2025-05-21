İşte TFF tarafından yapılan açıklama ve sevk edilen kulüplerin detayları:

1. REEDER SAMSUNSPOR Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025 tarihinde oynanan REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR Süper Lig maçında "çirkin ve kötü tezahürat".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi gereği.

2. NET GLOBAL SİVASSPOR Kulübü futbolcusu MURAT PALULİ

Olay : 18 Mayıs 2025'teki REEDER SAMSUNSPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR maçında "kural dışı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca tedbirli sevk.

3. SİPAY BODRUM FK Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025’teki SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR maçında "çirkin ve kötü tezahürat".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi gereği.

4. TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025'teki SİPAY BODRUM FK-TRABZONSPOR maçında "çirkin ve kötü tezahürat".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi.

5. GALATASARAY A.Ş. Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025’teki GALATASARAY A.Ş.-BELLONA KAYSERİSPOR maçındaki "saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ve "talimatlara aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 46., 52., ve 53. maddeleri.

6. İKAS EYÜPSPOR Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025’teki FENERBAHÇE A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR maçında "talimatlara aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri.

7. CORENDON ALANYASPOR Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025'teki CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi.

8. BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü

Olay : 18 Mayıs 2025’teki CORENDON ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi.

9. KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu SERHAT SÜTLÜ

Olay : 18 Mayıs 2025'teki KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR maçındaki "hakaret".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli sevk.

10. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ teknik sorumlusu ÇAĞDAŞ ATAN

Olay : 18 Mayıs 2025’teki KASIMPAŞA A.Ş.-RAMS BAŞAKŞEHİR maçındaki "hakaret".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli sevk.

11. GEOSİS BOLUSPOR Kulübü

Olay : 19 Mayıs 2025'teki GEOSİS BOLUSPOR-TEKSÜT BANDIRMA SPOR maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri.

12. TEKSÜT BANDIRMA SPOR Kulübü idarecisi OKTAY KARADAĞ

Olay : Aynı maçta "talimatlara aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi.

13. GMG KASTAMONUSPOR Kulübü

Olay : 16 Mayıs 2025'teki GMG KASTAMONUSPOR-ALTINORDU 2. Lig Play-Off maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri.

14. ALTINORDU Kulübü

Olay : Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi. Altınordu, Batman Petrolspor'u ağırlıyor İçeriği Görüntüle

15. MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR Kulübü

Olay : 16 Mayıs 2025’teki MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR-ARTI DEĞER VAN SPOR maçındaki "sportmenliğe aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.

16. ARTI DEĞER VAN SPOR Kulübü

Olay : Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket" ve 7 futbolcusunun sarı kart görmesi.

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. ve 40. maddeleri.

17. SEBAT GENÇLİK SPOR Kulübü

Olay : 19 Mayıs 2025’teki SEBAT GENÇLİK SPOR-AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. ve 53. maddeleri.

18. AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü

Olay : Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.

19. KARŞIYAKA Kulübü

Olay : 19 Mayıs 2025'teki KARŞIYAKA-MUŞ SPOR KULÜBÜ maçındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi" nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket.

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi.

20. MUŞ SPOR KULÜBÜ

Olay : Aynı maçta "çirkin ve kötü tezahürat" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. ve 49. maddeleri.

21. BALIKESİRSPOR Kulübü

Olay : 19 Mayıs 2025'teki BALIKESİRSPOR-ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR maçındaki "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "talimatlara aykırı hareket" ve "sportmenliğe aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36., 46., 52., ve 53. maddeleri.

22. ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR Kulübü

Olay : Aynı maçta "sportmenliğe aykırı hareket".

Sevk Nedeni: Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi.