ABD’nin güney eyaleti Texas’ta önceki gece aniden başlayan şiddetli yağışlar, Kerr County bölgesinde Guadalupe Nehri’nin taşmasına sebep olan ani sel baskınlarına yol açtı. Texas eyaletinin orta merkezinde bulunan Kerr County bölgesinde meydana gelen seller dolayısıyla 24 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Kerr County Şerifi Larry Leitha, “Şu anda hala tespit edemediğimiz birkaç kişi var, çalışmalarımız sürüyor. Bu, muhtemelen birkaç gün devam edecek bir süreç olacak” ifadelerini kullandı. Leitha, bölgede sel uyarısı süresinin uzatıldığını ifade etti, ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Texas Vali Yardımcısı Dan Patrick, Hill County bölgesinde kamp yaparken sele kapılan 20 çocuğun durumunun bilinmediğini aktardı, “Bu, onların kaybolduğu anlamına gelmiyor; belki ağaçların üzerindeler ya da sadece ulaşım alanı dışındalar” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarına 14 helikopter, 12 dron ve çeşitli acil müdahale ekiplerinden 500 kişinin katıldığı bildirilirken, eyalet yetkilileri 237 kişinin kurtarıldığını bildirdi.