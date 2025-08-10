Çorlu'nun Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı’ndaki bir tarlada saat 16.00 sıralarında anız yangını meydana geldi. Alevler kısa sürede yayılarak önce seramik fabrikasının deposuna, sonrasında ise yanındaki tekstil fabrikasına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri gönderildi. Emniyete ait TOMA araçlarıyla çevre illerden itfaiye ekipleri de takviye olarak bölgeye gönderildi. Ekiplerin çalışmasıyla birlikte anız ve seramik deposundaki yangın kontrol altına alındı. Tekstil fabrikasındaki yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Muhabir: DemirörenHaber Ajansı