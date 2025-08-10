Balatini Mağarası yakınlarında, ailesiyle beraber pikniğe giden Cemile Naz O. (14) ile Sariye Nur O. (16), serinlemek için suya girdi.

İki kardeşin gözden kaybolması üzerine, ailenin ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, Jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Kurtarma ekibi gönderildi.

Kayalıkların yamacındaki düdenin içinde arama yapan ekipler, kız çocuklarının cansız bedenine 3,5 metre derinlikte ulaştı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.