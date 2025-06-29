Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Kadıköy'de Yoğurtçu Parkında konuşma yapan gazeteci İrfan Değirmenci'yi gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milletvekili Tanal'ın konuya ilişkin ifadeleri ise şöyle: "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Dayanışmanın, birliğin ve ortak mücadelenin manifestosudur bu söz. Bizi bölmek isteyenlere karşı cevabımız net; Birlikte kazanacağız…" şeklinde konuştu.

Gazeteci İrfan Değirmenci Kimdir?

Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, 3 Kasım 1977 doğumlu olup, Ankara’da dünyaya gelmiştir. TED Ankara Koleji’nde ortaöğretimini tamamlayıp, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1996 yılında Ostim TV’de başladığı televizyon dünyasında;

ATV, Star TV, CNN Türk, Kanal D, FOX gibi önemli kanallarda çalışmıştır.

FOX TV’de “İrfan Değirmenci ile Çalar Saat” (2007–2010) ve Kanal D’de “İrfan Değirmenci ile Günaydın” (2010–2017) programlarını sunmuştur

Media kariyeri sonrası dijital platformlara yönelmiş ve Halk TV’de ana haber spikerliği yapmıştır (2019–2023; tekrar 2023–2024 arasında