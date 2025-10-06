Suriye, yaklaşık 14 yıllık iç savaşın ve Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk kez parlamento seçimlerine gitti. Dün yerel saat ile 09.00'da başlayan oy verme işlemleri ülkenin büyük bölümünde kurulan merkezlerde yapıldı.

Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede gerçekleştirilen Halk Meclisi seçimleri saat 12.00'de sona erdi.

140 üye hükümetin belirlediği seçmen heyeti tarafından yapılan seçimle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla olacak şekilde toplamda 210 milletvekili halk meclisinde görev alacak.

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yapılan seçimlerde kesin sonuçların bugün ve 7 Ekim 2025 tarihinde açıklanması tahmin ediliyor.