İstanbul Altın Rafineresi Anonim Şirketi ve bağlı şirketlere bu sabah saatlerindei hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü bir şekilde kamu zararına yol açtığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda 21 kişi gözaltına alındı.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını Ayşen Esen yaparken Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinde ise Erkam Halaç görev alıyor.

Şirket, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 2024 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 5. sırada yer alıyordu.

İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş.'ye bağlı şirketler şu şekilde:

GRAMALTIN KIYMETLİ MADENLER RAFİNERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

KADSİS KIYMETLİ MADENLER VE MADENCİLİK A.Ş.

İAR DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

HALAÇ KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HLC KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.