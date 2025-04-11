Süper Lig’de şampiyonluk ve küme düşme hattındaki mücadeleler alev almışken, haftanın açılış maçında Galatasaray, Samsun deplasmanında Reeder Samsunspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe ise zorlu Sivasspor deplasmanına çıkıyor. Haftanın diğer öne çıkan maçları arasında Beşiktaş – Başakşehir ve Trabzonspor – Çaykur Rizespor derbileri dikkat çekiyor.

📌 Öne Çıkan Karşılaşmalar:

Samsunspor – Galatasaray (11 Nisan Cuma, 20.00)

Beşiktaş – RAMS Başakşehir (12 Nisan Cumartesi, 19.00)

Sivasspor – Fenerbahçe (13 Nisan Pazar, 19.00) Petkimspor, 21 sayılık avantajı koruyamayarak yenildi

Trabzonspor – Rizespor (13 Nisan Pazar, 19.00)

Trendyol 1. Lig – 34. Hafta Heyecanı

Lig'de Süper Lig’e yükselme yarışında kritik virajlara girildi. Eyüpspor, liderliğini korumak isterken, play-off hattındaki takımlar ise avantaj elde etmenin peşinde.

📌 Öne Çıkan Karşılaşmalar:

Eyüpspor – Adana Demirspor (14 Nisan Pazartesi, 20.00)

MKE Ankaragücü – Boluspor (13 Nisan Pazar, 19.00)

Nesine 2. Lig – 31. Hafta Maçları

Hem Beyaz Grup hem de Kırmızı Grup’ta kıyasıya rekabet sürüyor. Zirve mücadelesi kadar, alt sıralardan kurtulma savaşı da nefes kesiyor.

📌 Beyaz Grup Maçları:

Altınordu – Adana 01 FK

Anagold 24Erzincanspor – Kastamonuspor

📌 Kırmızı Grup Maçları:

Bucaspor 1928 – Elazığspor

Diyarbekirspor – Aksarayspor

Nesine 3. Lig – 28. Hafta Tüm Gruplarda Büyük Heyecan

Lig’de dört grupta da puan hesapları yapılmaya devam ediyor. Her puan altın değerinde. Özellikle Karşıyaka – Silifke Belediyespor gibi yüksek tempolu maçlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

📌 Dikkat Çeken Karşılaşmalar:

Karşıyaka – Silifke Belediyespor (1. Grup)

Denizlispor – Mardin 1969 Spor (4. Grup)

52 Orduspor – Alanya 1221 Spor (3. Grup)