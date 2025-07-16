Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile birlikte 7 belediye meclis üyesi ve toplam 19 kişi tutuklandı. Tutuklamaların ardından CHP MYK, soruşturmanın selameti açısından Kara ve önceki dönem Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in parti üyeliklerinin askıya alınmasına karar verdi.

Şükrü Sözen: “Görevimizi Onurla Yaptık, Hiçbir Zaman Halkıma İhanet Etmedim”

Partisinden istifasını yazılı bir açıklamayla duyuran Şükrü Sözen, görev süresi boyunca Manavgat halkına sadakatle hizmet ettiğini belirtti. Sözen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Görevimizi yaparken emanete ihanet etmedik. Halimizden şikâyet etmedik, büyüğümüze saygı duyduk, küçüğümüzü sevdik. Kaynaklarımızı boşa harcamadık, halkımızın hakkına sahip çıktık. Haklı olduğumuzda sesimizi yükselttik, eğilip bükülmedik, kimsenin cebine girmedik.”

Sözen, FETÖ döneminde 16 ay görevden uzak bırakıldığını ancak beraat ettiğini ve “kamu zararı ya da suç unsuru yoktur” kararıyla görevine döndüğünü de hatırlattı.

“Bu Tebliğ Beni ve Ailemi Derinden Yaraladı”

CHP’nin kendisi için bir aile olduğunu vurgulayan Sözen, üyeliğinin askıya alınması kararının kendisini ve ailesini fazlasıyla üzdüğünü söyledi:

“Mensubu olmaktan gurur duyduğum partimden, hiçbir ilgim olmadığı bir süreç yüzünden uzaklaştırılmak beni derinden yaraladı. Partililerimin, ailemin ve halkımın başını eğecek hiçbir oluşumun içinde olmadım. Sessiz kaldım ama bu karar sonrası partimden ayrılma kararı aldım.”

“Partime Zarar Vermemek İçin Çekiliyorum”

CHP’ye ve Manavgat halkına duyduğu saygı nedeniyle sessizliğini koruduğunu belirten Sözen, açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“CHP çatısı altında Manavgat’ımıza ve ülkemize vermeye çalıştığım hizmet hayatımın en büyük onurudur. Çocuklarıma bırakacağım en büyük mirastır. Şeref, haysiyet ve onurum her şeyin üzerindedir. Partime zarar vermemek adına ve ismimi hak etmediğim bu sığ tartışmaların dışına çıkarmak için Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ediyorum.”