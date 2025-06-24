Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri üzerinden aklanmasını önlemek amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini duyurdu.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin kripto varlık işlemleri yoluyla aklanmasını önlemek için yeni adımlar atıyoruz. Uyum sağlamayan platformlara idari, hukuki ve mali yaptırımlar uygulanacaktır."

Bakanlık, söz konusu suçların finansal sistem üzerinden izlenmesini ve engellenmesini hedefleyen denetim ve düzenleme mekanizmalarını daha da güçlendirmeyi planlıyor.