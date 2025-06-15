Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi. İran, gece saatlerinde İsrail’e yönelik yeni bir balistik füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiği, 207 kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

İsrail’in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere çeşitli bölgeleri hedef alan saldırılarda bazı binaların tamamen yıkıldığı ve enkaz altında kalan işçilerin olduğu öğrenildi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede yoğun çalışmaları devam ederken, yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

İsrail medyasının aktardığına göre, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Tümgenerali Rafi Milo, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, “Zor günler bizi bekliyor.” ifadelerini kullandı. İsrail ordusunun olası yeni saldırılara karşı teyakkuzda olduğu, ülke genelinde acil durum önlemlerinin artırıldığı bildiriliyor.