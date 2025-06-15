Beşiktaş’ta otelde eğlenen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32), yan masadaki Yakup D. (31) tarafından patlatılan şampanya üstlerine sıçrayınca aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yakup D.‘nin kuzeni Anıl K. (35) silahla ateş açtı. Olayda Bahtiyar K.‘yi ayağından, Anıl K.’nin kardeşi Alper K. de (32) yanlışlıkla baldırından yaralandı. Olay anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayın ardından Bulgaristan’a kaçmaya çalışan Anıl K., Yakup D. ve koruması Osman B. (60) Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlenmeye başladı. Yine aynı bara gelen yan masadaki Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. ise masaya şampanya söyledi. Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.’nın üstüne sıçradı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması Osman B.’nin silahını alan Anıl K., yan masadakilere ateş açtı.

ŞAMPANYA SIÇRADI DİYE KAVGA ÇIKTI

Olayda Bahtiyar K. ayağından ve Anıl K.’nin kardeşi Alper K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine oly yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., ise 34 AST 036 plakalı araçla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma Osman B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan Alper K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.