Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine yönelik gönüllü geri dönüşleri devam ediyor. Açıklanan son verilere göre, iki yıllık dönemde gönüllü olarak Suriye'ye dönenlerin sayısı 780 bine ulaştı.

Türkiye'de 2 milyon 200 bin Suriyeli bulunuyor

Paylaşılan verilere göre Türkiye'de bulunan Suriyelilerin sayısı 2 milyon 200 bin olarak kayıtlara geçti. Son iki yılda gerçekleşen gönüllü geri dönüşlere ilişkin rakamlar da kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplam geri dönüş sayısı 1,5 milyonu aştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 17 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, 9 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2026 arasında 775 bin 389 Suriyelinin gönüllü olarak ülkesine döndüğünü bildirmişti.

2016 yılından itibaren gerçekleşen gönüllü geri dönüşlerin toplam sayısının ise 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştığı açıklanmıştı.

Türkiye'deki Suriyeli sayısı azalıyor

Temmuz 2026'da 2 milyon 245 bin olarak açıklanan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı, ekim sonu itibarıyla 2 milyon 197 bin 464'e geriledi.