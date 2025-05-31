Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının süreceğinin altını çizen Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Muhabir: Mikail Bıyıklı