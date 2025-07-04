Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda topa sahip olma ve dayanıklılık çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla günü noktaladı.

Öte yandan takımın deneyimli orta saha oyuncusu Charis Charisis de Sivas’a gelerek kampa katıldı. Antrenman öncesi sahaya gelen Kulüp Başkanı Gökhan Karagöl ise futbolcularla selamlaşarak yeni sezon için başarılar diledi.

Yiğidolar, 4 Temmuz Çarşamba günü çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.